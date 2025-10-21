Португалският Витория Сетубал предложи на феновете си да купят дял от голмайстора на тима Педро Катарино

Витория Сетубал е един от историческите клубове в Португалия, който изпадна до аматьорските лиги през лятото на 2024 година заради финансови и административни проблеми. В момента тимът от Сетубал, където е роден Жозе Моуриньо, играе в пета дивизия на Португалия.

Ръководството на Витория предприе нестандартен ход, като предложи на привържениците си да инвестират, като купят дялове от голмайстора на тима Педро Катарино. Това обявиха от клуба в профила си в Инстаграм, като призовават феновете да се включат, което ще налее свежи пари в клуба.

Привържениците на Витория имат и чисто финансов стимул, тъй като при бъдеща продажба на нападателя, те ще спечелят. Все пак не става дума да си разделят милиони евро, а размерът на техния дял във футболиста ще бъде конвертиран във ваучер или отстъпка при плащането на членския внос.

Самият Педро Катарино не е случаен футболист, като през миналия сезон вкара 44 гола в 30 мача и помогна на Витория Сетубал да се изкачи в по-горната дивизия. Очаква се пътят нагоре за свикналия с елита клуб да продължи и през следващите години.