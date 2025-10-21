Срещата между президента на БФС Георги Иванов и ръководството на Левски, по казуса Светослав Вуцов, приключи; страните отказаха коментари

Обявената още миналата седмица среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на ПФК Левски (Сф) Наско Сираков, изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов, се проведе в “efbet Национална футболна база” в Бояна.

Разговорът премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК Левски (Сф) Божидар Митрев.

Първи в БФС пристигна Сираков, а след края на събитието никой от страните не пожела да коментира.

Напрежението се покачи след поражението на националния отбор от Испания с 0:4 в Световна квалификация, играна на 14-и този месец във Валядолид. От Левски обвиниха щаба на България, че е подложил Вуцов на тормоз. Селекционерът Александър Димитров отрече това, а Вуцов обяви временно оттегляне от националния отбор. ПФК Левски излезе с декларация, последвана от нова позиция на Димитров и БФС. Вчера и Асоциацията на българските футболисти (АБФ) излезе с писмо в подкрепа на вратаря и му предложи помощта си.