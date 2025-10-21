Роден в бежански лагер финландски съдия ще ръководи мача на Йънг Бойс и Лудогорец в четвъртък в Лига Европа, Хауърд Уеб ще го оценява

Финландският съдия Мохамед Ал Емара ще ръководи третата среща на Лудогорец (Разград) в основната фаза на турнира на УЕФА Лига Европа – гостуването на Йънг Бойс (Берн) в четвъртък, обяви сайтът на европейската централа. Срещата на 23-и октомври на стадион “Ванкдорф“ ще започне в 22:00 часа българско време.

Ал Емара е на 33 години и въпреки младата си възраст, е избиран шест пъти за съдия номер 1 в елитната лига на Финландия и то в анкета на футболистите – от 2018-а до 2023-а година включително. Международен съдия е от 2021-а година, а в момента е в Категория 1, където е и Георги Кабаков.

Помощници на мача в Берн ще бъдат Турка Валяка и Мика Лампу, а четвърти съдия е Пейман Симани – всички от Финландия. Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са от Германия обаче. Главен ВАР-съдия ще бъде Бенямин Бранд, а асистент-ВАР е Йохан Пфайфер. Бившият английски топ-арбитър Хауърд Уеб ще бъде Съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Дани Мийнън от Република Ирландия.

Родителите на Ал Емара са от Южен Ирак – регион, познат в историята като Месопотамия. През 1991-а година обаче те бягат от там и за известен период се установяват в бежанския лагер Рафха в Саудитска Арабия, където се ражда и Мохамед Ал Емара. След това семейството му се мести във Финландия, а самият бъдещ рефер започва да тренира футбол в различни отбори, преди да се премести в школата на Интер (Турку). През 2011-а година обаче спира да играе и се насочва към съдийството. В момента работи като преводач и участва в инициативи за борба срещу расизма, за които има и награди от президента на Финландия.

През този сезон 33-годишният арбитър има три международни мача, всичките в Лигата на конференциите. До момента не се е срещал с български футболни отбори по европейските терени.