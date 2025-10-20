Бивш талант от школата на Дортмунд се надява на рестарт на кариерата си в Копенхаген

Юсуфа Мукоко ще се изправи срещу клуба, в който направи професионалния си дебют, когато ФК Копенхаген посреща Борусия Дортмунд в Шампионската лига във вторник.

Преди почти пет години нападателят Мукоко влезе в състава на Дортмунд в Бундеслигата срещу Херта Берлин на 21 ноември 2020 г., ден след 16-ия си рожден ден.

В седмиците след това той стана и най-младият голмайстор в Бундеслигата и играч в Шампионската лига, след като преди това впечатли със 141 гола в 88 мача за отборите на Дортмунд до 17 и 19 години.

Мукоко игра 99 пъти за първия отбор на Дортмунд, отбелязвайки 18 гола, и записа два мача за Германия през 2022 г. като част от техния състав за Световното първенство.

Но така и не успя да направи големия пробив в професионалния футбол.

Наемът му във френския клуб Ница миналия сезон не беше успешен и Дортмунд в крайна сметка го продаде на Копенхаген през лятото за приблизително 6 милиона евро.

Все още само на 20 години, Мукоко сега се стреми към рестарт на кариерата си в Дания. Той получава повече игрово време, но вече не е титуляр под ръководството на треньора Якоб Нееструп и най-вероятно ще остане на пейката и във вторник срещу Дортмунд.

"Аз съм най-големият си критик. Знам, че това не е моето ниво. Знам, че ще помогна на този отбор“, каза Мукоко пред спортното списание Kicker.

"Вероятно всички очакваха да отида в Дания и да разбия лигата, но почти никога не играх по 90 минути в продължение на две години. После изведнъж да играя на всеки три дни е доста трудно в началото.“

Добрите представяния биха могли да му помогнат и да се завърне в националния отбор на Германия до 21 години, където не е забравен, но поради липса на игрово време не беше включен в състава за Европейското първенство през юни.