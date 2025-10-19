Подробно търсене

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн: "Уверен съм в играта си"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Lennart Preiss
Мюнхен,  
19.10.2025 16:48
 (БТА)

Нападателят Хари Кейн, който помогна на Байерн да постигне победа с 2:1 над големи си съперник Борусия Дортмунд в събота вечер в Бундеслигата заяви, че е уверен в играта си.

Кейн реализира първия гол в срещата, с който Байерн поведе с 1:0 в 22-ата минута.

"Тук съм, за да вкарвам голове и да помагам на отбора. Но също така се връщах малко по-дълбоко, за да намеря съотборниците си зад противниковата линия с дълги топки. Имаше много добри неща и се чувствам добре физически", коментира Кейн пред телевизия Sky Sport Deutschland.

Помолен да обясни страхотната си форма в началото на сезон 2025/2026, английският национал каза: "Уверен съм в играта си. Винаги очаквам с нетърпение мачовете, знаейки как искаме да играем и как работим заедно. Имаме специална връзка в отбора. Всеки винаги дава всичко от себе си, а това е ценен актив."

