Кремена Младенова
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах от предпоследния кръг за сезона от лятната верига по ски скок
снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Хинценбах,  
19.10.2025 16:54
 (БТА)

Най-добрият български състезател Владимир Зографски се нареди на 14-а позиция във втория старт в Хинценбах (Австрия) от предпоследния кръг за сезона на лятната верига Гран при по ски скокове.

Зографски събра получи 220.1 точки след опити от 86.5 и 88.0 метра на малката шанца. В първото състезание в Хинценбах в събота българинът зае 13-о място.

Австриецът Ян Хьорл спечели състезанието с 241.5 точки (93.0 и 89.5 метра)

В генералното класиране на лятната Гран при след 10 от 11 състезания начело излезе германецът с Филип Раймунд с 410 точки. Сакутаро Кобаяши (Япония) заема втора позиция с 368, а трети е Никлас Бахлингер (Австрия) с 362 точки. Зографски се намира на 20-о място със 127 точки.

Финалите на веригата предстоят на 25 октомври на голямата шанца в Клингентал (Германия).

/КМ/

09.10.2025 15:41

Александра Жекова, Димитър Кузманов, Владимир Зографски, Светослав Вуцов, Енчо Керязов и други известни спортисти получиха дипломите си на церемония в Национална спортна академия "Васил Левски"

Поради ангажименти с подготовката си не успяха да присъстват най-успешният състезател по ски-скок Владимир Зографски, двукратната европейска шампионка по кикбокс и двукратна европейска шампионка по таекуондо ITF Катрин Гемкова, тенисистът Димитър Кузманов, футболистът Преслав Боруков, състезател на португалския клуб Маритимо и други.
21.09.2025 11:12

Владимир Зографски зае 22-о място на голямата шанца във Вал Ди Фиеме от лятната верига по ски скок

Владимир Зографски зае 22-ро място в лятната верига Гран при по ски скок на голямата шанца във Вал Ди Фиеме (Италия). Българският състезател, който бе осми в квалификацията, във финалите получи 253,8 точки (134 и 133 метра). Победител е Рьою Кобаяши
22.05.2025 16:44

Алберт Попов, Радослав Янков, Тервел Замфиров и Владимир Зографски бяха отличени за постиженията си от НСА

Националната спортна акадеция „Васил Левски“ отличи водещите състезатели на Българската федерация по ски Алберт Попов, Радослав Янков, Тервел Замфиров и Владимир Зографски

