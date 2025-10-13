Тимбeр: „Нидерландия има много силен състав“

Нидерландският защитник Юриен Тимбър коментира победата с 4:0 над Финландия в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

„Правим важни стъпки напред. В последните си два мача спечелихме шест точки и не допуснахме нито един гол. Имаме много силен състав и играчите, които влязоха от пейката, го потвърдиха. Продължихме да атакуваме и да създаваме положения“, цитиран е Тимбер от официалния уебсайт на УЕФА.

Нидерландия води в Група G с 16 точки. Финландия е трета позиция с 10 пункта.