Тимбeр: „Нидерландия има много силен състав“

site.btaТимбeр: „Нидерландия има много силен състав“
Нидерландският защитник Юриен Тимбър коментира победата с 4:0 над Финландия в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.
„Правим важни стъпки напред. В последните си два мача спечелихме шест точки и не допуснахме нито един гол. Имаме много силен състав и играчите, които влязоха от пейката, го потвърдиха. Продължихме да атакуваме и да създаваме положения“, цитиран е Тимбер от официалния уебсайт на УЕФА.
Нидерландия води в Група G с 16 точки. Финландия е трета позиция с 10 пункта.
/БД/
