Тимбeр: „Нидерландия има много силен състав“

Боян Денчев
снимка: АР, Patrick Post
Амстердам,  
13.10.2025 10:24
 (БТА)

Нидерландският защитник Юриен Тимбър коментира победата с 4:0 над Финландия в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

„Правим важни стъпки напред. В последните си два мача спечелихме шест точки и не допуснахме нито един гол. Имаме много силен състав и играчите, които влязоха от пейката, го потвърдиха. Продължихме да атакуваме и да създаваме положения“, цитиран е Тимбер от официалния уебсайт на УЕФА.

Нидерландия води в Група G с 16 точки. Финландия е трета позиция с 10 пункта.

/БД/

