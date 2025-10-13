Най-добрият български тенисист Григор Димитров изпадна от топ 30 на световната ранглиста за първи път от средата на 2023 година.

34-годишният Димитров, който все още се възстановява от контузия на десния гръден мускул и не е играл от три месеца от четвъртия кръг на "Уимбълдън", има актив от 1545 точки и падна с пет места до 32-ото в класацията на АТП.



Така той заема най-ниската си позиция в подреждането от 21 май 2023 година, когато беше 33-и, а от 28 май 2023 година досега неизменно беше част от първите 30.

В челната шестица на света няма никакви размествания спрямо предходната седмица, като лидер остава Карлос Алкарас (Испания) с 11340 точки, пред Яник Синер (Италия) С 10000 точки и Александър Зверев (Германия) с 5930 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: сингъл: 1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 11340 точки 2. (2) Яник Синер (Италия) 10000 точки 3. (3) Александър Зверев (Германия) 5930 точки 4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4645 точки 5. (5) Тейлър Фриц (САЩ) 4580 точки 6. (6) Бен Шелтън (САЩ) 4100 точки 7 (7) Алекс де Минор (Австралия) 3935 точки 8. (9) Лоренцо Музети (Италия) 3645 точки 7. (8) Джак Дрейпър (Великобритания) 3590 точки 10. (10) Карен Хачанов (Русия) 3190 точки българите: 32. (27) Григор Димитров 1545 точки