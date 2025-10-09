Валентин Вашеро победи Холгер Руне и се класира на полуфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай

Валентин Вашеро продължи изненадващата поредицата от победи на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай, след като заличи сет пасив и се наложи с 2:6, 7:6(4), 6:4 срещу поставения под номер 10 Холгер Руне. Така състезателят от Монако преодоля четвъртфиналите на надпреварата в Китай, която е с награден фонд 9.193 милиона щатски долара.

Вашеро достигна до основната схема като квалификант, а сега вече е тенисистът с най-нисък ранк на полуфинали в 35-годишната история на "Мастърс-1000" веригата. Той стартира като 204-и в света и в понеделник ще бъде най-малко на 92-о място, сочи PIF ATP Live Rankings.

Възходът на Вашеро може да продължи, но препятствията стават все по-трудни. За място на финала той ще се изправи или срещу белгиеца Зизу Бергс, или срещу четирикратния шампион в Шанхай - Новак Джокович.

"В началото дори не бях квалификант, а резерва. Не знаех дали изобщо ще попадна в пресявките", заяви Вашеро в интервюто на корта.

"Просто е невероятно. Последната победа (срещу Талон Грийкспор - бел.авт.) означаваше много за мен, а тази дори повече. Беше ми трудно да не мисля за това преди разиграването за мача, както и за факта, че ще бъда в топ 100 на света. Наистина е фантастично и нямам търпение за полуфинала. Изживявам мечтата ми", каза още той.

Руне спечели безпроблемно първия сет с пробиви в третия и седмия гейм, но Вашеро отговори подобаващо във втория. Тенисистът от Монако отрази три шанса за пробив и стигна до тайбрек, в който поведе с 5:4 при предстоящи два сервиса за Руне. Норвежецът обаче изпрати топка в мрежата и Вашеро взе още първия сетбол с печеливш удар на форхенд.

Вашеро продължи добрата си игра в решаващия сет и в седмия гейм записа брейк на нула, което реши двубоя в негова полза. Той защити пробива и получи шанс да спечели на собствен сервис в десетия гейм, възползвайки се от втория мачбол за 6:4. Вашеро направи 32 печеливши удара и 22 непредизвикани грешки в тричасовия двубой.