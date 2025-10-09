Подробно търсене

Барселона дължи близо 160 милиона евро за трансферни такси

Боян Денчев
Барселона дължи близо 160 милиона евро за трансферни такси
Барселона дължи близо 160 милиона евро за трансферни такси
снимка: АР, Jose Breton
Барселона,  
09.10.2025 13:41
 (БТА)

Общият трансферен дълг на Барселона към различни клубове възлиза на 159,1 милиона евро, според Sport.es. От тях 140,6 милиона евро са краткосрочни задължения, докато 18,5 милиона евро са дългосрочни.

Барселона дължи и 41,9 милиона евро на Лийдс Юнайтед за трансфера на бразилския нападател Рафиня. Трансферът се състоя през юли 2022 година.

Каталунците изпитваха сериозни затруднения с изходящите трансфери това лято, тъй като клубът трябваше спешно да генерира приходи, за да може да регистрира новите си попълнения.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:01 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация