Барселона дължи близо 160 милиона евро за трансферни такси

site.btaБарселона дължи близо 160 милиона евро за трансферни такси
Общият трансферен дълг на Барселона към различни клубове възлиза на 159,1 милиона евро, според Sport.es. От тях 140,6 милиона евро са краткосрочни задължения, докато 18,5 милиона евро са дългосрочни.
Барселона дължи и 41,9 милиона евро на Лийдс Юнайтед за трансфера на бразилския нападател Рафиня. Трансферът се състоя през юли 2022 година.
Каталунците изпитваха сериозни затруднения с изходящите трансфери това лято, тъй като клубът трябваше спешно да генерира приходи, за да може да регистрира новите си попълнения.
/БД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина