Димитър Петков
Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за мача със Славия, деца до 16 години влизат безплатно на стадиона
снимка: Боян Ботев, БТА Архив
Пловдив,  
09.10.2025 13:34
 (БТА)

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на билети за предстоящото домакинство на Славия, информираха от футболния клуб.

Срещата от 12-ия кръг на Първа лига е в събота (18.10) от 15:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските вече са налични и се продават онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин на „Колежа“.

За мача с „белите“ ръководството на клуба пуска вход свободен за всички деца до 16 години. 

Желаещите да присъстват на двубоя могат да вземат своите пропуски от клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.

Цените на билетите за мача са следните: 

- Трибуна Юг / Север – 12 лв.

– Трибуна Изток – 15 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв.

– Сектор А, P2 – 70 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв.

Пенсионери над 65 години използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин.

13:59 на 09.10.2025

