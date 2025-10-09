Баскетболният Цървена звезда сменя треньора Янис Сферопулос със Саша Обрадович

Баскетболният Цървена звезда ще бъде воден от помощник-треньора Томислав Томович за утрешното си гостуване на шампиона в Евролигата Фенербахче, твърди Sportklub.rs. Двубоят в Турция предстои в петък от 20:45 часа.

Малко по-късно Цървена звезда съобщи официално за раздялата с досегашния старши треньор Янис Сферопулос.

"Решението бе взето с единствената цел за най-добрите интереси на клуба към този момент", написаха от сръбския клуб в социалните мрежи.

Сферопулос пое Звезда през октомври 2023 година. Той спечели четири трофея с тима, сред които титла в Адриатическата лига и шампионски трофей в първенството на Сърбия, като записа актив от 90 победи и 55 загуби в общо 145 мача начело.

За фаворит за заместник на гръцкия специалист се спряга сърбинът Саша Обрадович, който обаче няма да застане начело на тима толкова скоро.

Цървена звезда, чийто екип носи и българският национал Коди Милър-Макинтайър, стартира с две поражения в Евролигата, а загуби и първия си мач от новия сезон в Адриатическата лига.

Утрешният съперник на белградския тим - Фенербахче записа победа и загуба в първите си две срещи от Евролигата.