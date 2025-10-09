Подробно търсене

Кремена Младенова
Баскетболният Цървена звезда сменя треньора Янис Сферопулос със Саша Обрадович
На снимката: Саша Обрадович, снимка: AP Photo/Darko Vojinovic
Белград,  
09.10.2025 13:16 | ОБНОВЕНА 09.10.2025 13:40
 (БТА)

Баскетболният Цървена звезда ще бъде воден от помощник-треньора Томислав Томович за утрешното си гостуване на шампиона в Евролигата Фенербахче, твърди Sportklub.rs. Двубоят в Турция предстои в петък от 20:45 часа.

Малко по-късно Цървена звезда съобщи официално за раздялата с досегашния старши треньор Янис Сферопулос.

"Решението бе взето с единствената цел за най-добрите интереси на клуба към този момент", написаха от сръбския клуб в социалните мрежи.

Сферопулос пое Звезда през октомври 2023 година. Той спечели четири трофея с тима, сред които титла в Адриатическата лига и шампионски трофей в първенството на Сърбия, като записа актив от 90 победи и 55 загуби в общо 145 мача начело.

За фаворит за заместник на гръцкия специалист се спряга сърбинът Саша Обрадович, който обаче няма да застане начело на тима толкова скоро.

Цървена звезда, чийто екип носи и българският национал Коди Милър-Макинтайър, стартира с две поражения в Евролигата, а загуби и първия си мач от новия сезон в Адриатическата лига.

Утрешният съперник на белградския тим - Фенербахче записа победа и загуба в първите си две срещи от Евролигата.

/КМ/

Свързани новини

14.07.2025 12:46

В Сърбия вече са избрали наследник на националния селекционер по баскетбол на страната Светислав Пешич

Сръбският национален селекционер Светислав Пешич ще води тима на предстоящото Европейско първенство за мъже, но според местното издание MaxBet Sport вече е избран негов заместник
19.11.2024 12:34

Гръцкият треньор Василис Спанулис застава начело на баскетболния Монако

Баскетболният отбор на Монако се готви да назначи гръцкия специалист Василис Спанулис за заместник на вече бившия старши треньор Саша Обрадович. Двете страни вече са постигнали споразумение, твърди сръбското издание Meridian Sport

