Крейг Белами: "Не идваме на "Уембли" като туристи"

Мениджърът на националния отбор на Уелс по футбол Крейг Белами беше категоричен, че отборът няма да излезе като обречен в контролата срещу Англия в четвъртък от 21:45 часа на "Уембли" в Лондон.

Домакините изглеждат явен фаворит в "Битката за Британия", но Белами обеща, че неговият отбор ще направи всичко възможно, за да затрудни селекцията на Томас Тухел.

"Тук сме, за да играем футбол, да покажем нашия стил. Със сигурност няма да бъде лесно на невероятно място като "Уембли", но за нас това е вълнуващо. Не идваме тук като туристи. Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия и се надявам да се получи вълнуващ мач", коментира селекционерът на Уелс, цитиран от "Ройтерс".

Англия влиза в двубоя с високо самочувствие след победата с 5:0 над Сърбия през миналия месец като гост, след която отборът на Тухел се утвърди на първата позиция в група К на световните квалификации с пълен актив от 15 точки, със 7 повече от втория Албания. Преди това, обаче, англичаните изпитаха трудности срещу аутсайдера Андора, срещу който все пак записаха победи с 2:0 и с 1:0, но дадоха индикации, че имат проблеми срещу отбори, които основно се защитават.

"Не мисля, че това е така. Да, те не вкараха 6, 7, 8 или 9 гола на Андора, но контролираха изцяло срещите. Убеден съм, че ако излезеш срещу Англия с нагласата само да се защитаващ, ще умреш от бавна смърт. Затова не смятам да го правим", каза още Белами.

Уелс заема трето място в квалификационна група J за Мондиал 2026 с 10 точки от пет мача, на точка зад лидера Република Северна Македония и с равен актив с Белгия, който има и мач по-малко. В последната си среща в началото на септември момчетата на Белами спечелиха с 1:0 като гости на Казахстан.