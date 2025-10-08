Родриго няма търпение да играе отново за Бразилия след половингодишна пауза

Нападателят на Реал Мадрид Родриго няма търпение да се завърне в игра за националния отбор на Бразилия за приятелските мачове срещу тимовете на Република Корея и Япония, след като не получи повиквателна за последните две дати за световните квалификации заради "труден" период в кариерата си, предаде Ройтерс.

Родриго вече няма ролята, която имаше в Реал през последните две години, като през настоящия сезон е започнал само два пъти в титулярния състав. Липсата му на минути доведе до изключването му от Бразилия през юни и септември, като последният му мач бе при загубата от Аржентина с 1:4.

"Беше наистина дълго време, усетих това като цяла вечност. Беше трудно, минах през този период", каза 24-годишният футболист пред медиите.

"Но беше добро нещо, това ми позволи да премина през нещата със спокойствие. Чувствам се добре и готов да бъде тук отново, да дам най-доброто, да покажа най-добрата му страна със Селесао", добави той.

"Мисля, че когато сме на терена и видим, че Анчелоти ни дава инструкции, това ни дава допълнителна тежест. Мисля, че това се отнася и за нашите съперници", каза нападателят.

"Разбира се, все път говоря хубави неща за него, защото той е човек, който ми е помогнал много, помогна ми да израсна и да имаш такъв треньор те оставя без думи", каза още Родриго.

Бразилия ще играе срещу Република Корея в Сеул в петък, а след това ще гостува на Япония в Токио четири дни по-късно.