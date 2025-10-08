Подробно търсене

Родриго няма търпение да играе отново за Бразилия след половингодишна пауза

Христо Бонински
Родриго няма търпение да играе отново за Бразилия след половингодишна пауза
Родриго няма търпение да играе отново за Бразилия след половингодишна пауза
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Рио де Жанейро,  
08.10.2025 11:39
 (БТА)

Нападателят на Реал Мадрид Родриго няма търпение да се завърне в игра за националния отбор на Бразилия за приятелските мачове срещу тимовете на Република Корея и Япония, след като не получи повиквателна за последните две дати за световните квалификации заради "труден" период в кариерата си, предаде Ройтерс.

Родриго вече няма ролята, която имаше в Реал през последните две години, като през настоящия сезон е започнал само два пъти в титулярния състав. Липсата му на минути доведе до изключването му от Бразилия през юни и септември, като последният му мач бе при загубата от Аржентина с 1:4.

"Беше наистина дълго време, усетих това като цяла вечност. Беше трудно, минах през този период", каза 24-годишният футболист пред медиите.

"Но беше добро нещо, това ми позволи да премина през нещата със спокойствие. Чувствам се добре и готов да бъде тук отново, да дам най-доброто, да покажа най-добрата му страна със Селесао", добави той.

"Мисля, че когато сме на терена и видим, че Анчелоти ни дава инструкции, това ни дава допълнителна тежест. Мисля, че това се отнася и за нашите съперници", каза нападателят.

"Разбира се, все път говоря хубави неща за него, защото той е човек, който ми е помогнал много, помогна ми да израсна и да имаш такъв треньор те оставя без думи", каза още Родриго.

Бразилия ще играе срещу Република Корея в Сеул в петък, а след това ще гостува на Япония в Токио четири дни по-късно.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:03 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация