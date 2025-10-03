Луис де ла Фуенте: "Нямам конфликт с Флик"

Селекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте отбеляза важността на предстоящите два квалификационни мача за Мондиал 2026 срещу Грузия и България и добави, че няма конфликт с треньора на Барселона Ханзи Флик относно контузията на Ламин Ямал.

Де ла Фуенте говори пред медиите, след като обяви състава за двубоите срещу Грузия на 11 октомври и срещу България на 14 октомври.

"Няма конфликт с Флик. Но бях изненадан от неговите изявления, защото той е треньор и си мислех, че има тази съпричасност, каквато трябва да има между колеги. Флик каза, че националният отбор не се грижи за играчите, визирайки Ламин, но по същия начин казвам, че той е треньор и знае как ние, треньорите, се държим с играчите. Това ме изненадва, че треньор би имал такова мнение. Но без повече приказки, всеки казва каквото е имал да каже", каза де ла Фуенте, след което смъмри репортерите.

"Имаме два много важни мача за Световното първенство, а изглежда, че те са на заден план и ние говорим за Флик. Играем за класиране на Световното първенство, това е наистина важното. Останалото не е важно. Всеки каза каквото каза, точка.

Дали Ламин е играл с контузия срещу Турция? Винаги казвам истината. Това, което се случи, е, че когато мачът приключи, той изпита някакъв дискомфорт. Но това е нормално. Нищо сериозно. Нашите медицински служби го обясниха, аз го обясних. Нищо повече. Дали след това е изпитвал дискомфорт след мача? Ами, не знам", каза още де Ла Фуенте.

Относно повиквателните за Йоренте, Баена и Бариос, треньорът каза: "Те са играчи, които се вписват идеално в нашия план за игра и мисля, че това е техният момент. Мисля, че е време да им се даде шанс; те имат фантастичен сезон. Винаги са били на нашия радар, във всички предварителни състави, но не е лесно да попаднеш в окончателния списък.

Отсъствието на Мората е техническо решение. Мората остава много важен за нас и ще бъде. Фактът, че не е в този състав, се дължи на сценариите, които си представяме срещу опонентите си. Той е активен играч и със сигурност ще има много добър сезон", продължи де ла Фуенте.

Но най-важното сега са мачовете с Грузия и България. Трябва да продължим да създаваме това усещане, че сме сплотен национален отбор", добави той.