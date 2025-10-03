Подробно търсене

Баскетболният Монтана 2003 привлече националката Гергана Иванова

снимка: БК Монтана 2003 /Фейсбук
Монтана,  
03.10.2025 13:19
 (БТА)

Националката Гергана Иванова ще подсили баскетболния Монтана 2003, съобщиха официално от клуба.

"През годините Гери бе част от съставите на Берое Стара Загора, Славия, Шампион 2006 и Левски в България.

В чужбина е била част от състава на БЕАК (Унгария), Измит (Турция), Келтерн (Германия) и Бреша (Италия).

Успех и късмет, Гери", написаха от лагера на Монтана 2003 в профила си в социалната платформа Фейсбук.

След броени дни, на 8 октомври, шампионът на България при жените Монтана 2003 ще започне участието си в Адриатическата лига за сезон 2025/2026 с домакинство срещу босненския Орлови.

/КМ/

