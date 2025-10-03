Ванеса Агбортаби остава в отбора на Марица (Пловдив) и през новия сезон

Посрещачката Ванеса Агбортаби остава във волейболния шампион при жените Марица (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха от клуба.

През изминалата кампания тя спечели шампионската титла и Купа България с „жълто-сините“ и беше част от отбора, който за първи път премина груповата фаза на Шампионската лига.

Германската състезателка има богат международен опит – играла е за клубове в родината си, Израел, Гърция и Франция, включително Макаби (Хайфа), с който печели Купата на Израел, и Потсдам, с който е сребърна медалистка от първенството на Германия. Има мачове и за националния отбор на своята страна.

"С класа и опит Ванеса ще помага на Марица в двубоите за НВЛ, Купа България и Шампионската лига", написаха от Марица.