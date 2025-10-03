Националният автомобилен шампионат по планинско изкачване за сезон 2025 завършва през уикенда със състезанието Планинско "Варна" - Аладжа манастир

Националният автомобилен шампионат по планинско изкачване завършва през уикенда със състезанието Планинско "Варна" - Аладжа манастир, съобщиха от Автомобилната федерация на България (АФБ).



Надпреварата е посветена на паметта на бившия автомобилен състезател Тодор Славов, който загина трагично през юни 2015 година при инцидент по време на рали "Твърдица-Елена", а на старт ще застанат над 30 пилоти от цялата страна, които ще се изправят един срещу друг в решителна битка за шампионските титли за сезон 2025.

Сред заявените състезатели са едни от най-успешните имена през този сезон в планинския шампионат по автомобилизъм – Пламен Камбуров (АСК „Доктор Спийд“) със Skoda Fabia RS2000, който води в генералното класиране, както и неговите основни конкуренти Ивайло Игнатов (Subaru Impreza, АСК „Флат Аут“) и Филип Игов (Seat Leon, АСК „Флат Аут“). В класовете RC3 и RC4 предстоят оспорвани двубои между младите таланти и опитните пилоти, а класическите машини от група X2 обещават интересно шоу за публиката.

Състезанието ще се проведе по традиционното и добре познатото от рали “Златни Пясъци” трасе над Аладжа манастир, което предлага комбинация от бързи и технични секции и е едно от най-обичаните от феновете в календара.

В събота, 4 октомври, са тренировките, а в неделя, 5 октомври, от 10:00 часа е стартът на основната надпревара.