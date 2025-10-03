Сержио Консейсао поема Ал-Итихад

Подробно търсене

Мирослав Димитров
03.10.2025 10:11
Португалският треньор Сержио Консейсао е близо до треньорския пост на саудитския Ал-Итихад, съобщи журналиста Николо Шира.

Според източника, 50-годишният португалец ще подпише договор до 2027 г. Очаква се страните скоро да финализират договора.

Консейсао работи в Милан от декември 2024 г. до юни 2025 г. Той е бил треньор и на Порто, Нант, Витория Гимараеш, Брага, Академика и Олянензе.

На 28 септември Ал-Итихад обяви прекратяването на договора с французина Лоран Блан. Два дни по-рано отборът претърпя поражение с 0:2 от Ал-Насър в четвъртия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Блан беше начело на Ал-Итихад от юли 2024 г.

