Рома загуби от Лил след две пропуснати дузпи

site.btaРома загуби от Лил след две пропуснати дузпи
Мачове от втория кръг в основната фаза на Лига Европа: Рома (Италия) - Лил (Франция) – 0:1 Болоня (Италия) - Фрайбург (Германия) – 1:1 Бран (Норвегия) - Утрехт (Нидерландия) – 1:0 Селтик (Шотландия) - Спортинг Брага (Португалия) – 0:2 ФКСБ (Румъния) - Йънг Бойс (Швейцария) – 0:2 Фенербахче (Турция) - Ница (Франция) – 2:1 Лудогорец (България) - Бетис (Испания) – 0:2 Панатинайкос (Гърция) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 1:2 Виктория Пилзен (Чехия) - Малмьо (Швеция) – 3:0 по-късно днес: Базел (Швейцария) - Щутгарт (Германия) Селта Виго (Испания) - ПАОК Солун (Гърция) Порто (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) Фейенорд (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) Генк (Белгия) - Ференцварош (Унгария) Олимпик Лион (Франция) - Ред Бул Залцбург (Австрия) Макаби Тел Авив (Израел) - Динамо Загреб (Хърватия) Нотингам Форест (Англия) - Мидтиланд (Дания) Щурм Грац (Австрия) - Рейнджърс (Шотландия)
/БД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина