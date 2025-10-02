Подробно търсене

Рома загуби от Лил след две пропуснати дузпи

Боян Денчев
снимка: АР, Andrew Medichini
Рим,  
02.10.2025 21:47
 (БТА) 
Мачове от втория кръг в основната фаза на Лига Европа:

Рома (Италия) - Лил (Франция) – 0:1
Болоня (Италия) - Фрайбург (Германия) – 1:1
Бран (Норвегия) - Утрехт (Нидерландия) – 1:0
Селтик (Шотландия) - Спортинг Брага (Португалия) – 0:2
ФКСБ (Румъния) - Йънг Бойс (Швейцария) – 0:2
Фенербахче (Турция) - Ница (Франция) – 2:1
Лудогорец (България) - Бетис (Испания) – 0:2
Панатинайкос (Гърция) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 1:2
Виктория Пилзен (Чехия) - Малмьо (Швеция) – 3:0

по-късно днес:
Базел (Швейцария) - Щутгарт (Германия)
Селта Виго (Испания) - ПАОК Солун (Гърция)
Порто (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия)
Фейенорд (Нидерландия) - Астън Вила (Англия)
Генк (Белгия) - Ференцварош (Унгария)
Олимпик Лион (Франция) - Ред Бул Залцбург (Австрия)
Макаби Тел Авив (Израел) - Динамо Загреб (Хърватия)
Нотингам Форест (Англия) - Мидтиланд (Дания)
Щурм Грац (Австрия) - Рейнджърс (Шотландия)

/БД/

