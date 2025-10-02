Аклиуш: „Монако издържа и показа характер срещу Манчестър Сити“

Полузащитникът на Монако Магнес Аклиуш коментира равенството 2:2 с Манчестър Сити във втория кръг на Шампионската лига.

„Щастливи сме и се гордеем със себе си. Знаехме, че няма да е лесно. Манчестър Сити е един от най-добрите отбори в света. Издържахме, но показахме характер. Борихме се докрай и сега сме много щастливи“, цитира Аклиуш официалният уебсайт на УЕФА.

Манчестър Сити е 8-ми в общото класиране с 4 пункта. Монако е 30-ти с 1 точка.

В третия кръг Манчестър Сити ще гостува на Виляреал, докато Монако ще приеме Тотнъм.