Три английски клуба проявяват интерес към нападателя на Парма Пелегрино

Тотнъм, Уест Хям и Нотингам Форест проявяват интерес към нападателя на Парма Матео Пелегрино, пише "Тутоспорт".

Според информацията италианският клуб е готов да се раздели с 23-годишния аржентинец, но не преди лятото на 2026 г.

Пелегрино играе за Парма от март 2025 г. и е отбелязал пет гола в седем мача във всички турнири през сезон 2025/26.

Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 6 милиона евро.