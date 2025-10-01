Дисциплинарната комисия на БФС наказа Ботев Пловдив с имуществена санкция в размер на 2800 лева

Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз наказа Ботев Пловдив с имуществена санкция в размер на 2800 лева заради използване на пиротехника от феновете по време на отложения мач с Левски вчера.

Решения на Дисциплинарна комисия на БФС:

6-ти кръг ППФЛ:

С предупреждения – 4 състезатели

Със спиране от състезателни права – ССП - лв.

Майкон Араужо дос Сантос - ПФК „Левски“ София – 1 - 250

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлена факла на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

10-ти кръг ППФЛ:

С предупреждения – 34 състезатели

Със спиране от състезателни права – ССП - лв.

Важебах Калиефах Сакор - ПФК „Монтана“ Монтана – 1 – 300 лв

Венцислав Пламенов Керчев - ПФК „Добруджа“ Добрич – 1 - 200

Диого Делгадо Нунес Мадалено - ПФК „Добруджа“ Добрич – 1 - 300

10-ти кръг ППФЛ:

С предупреждения – Служебни лица – ЖК - лв.

Данаил Георгиев Иванов - ФК „Локомотив“ София – 400 бв

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За хвърлена факла на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на стадион „Локомотив” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Монтана" гр. Монтана с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

10-ти кръг ВПФЛ:

С предупреждения – 32 състезатели

Със спиране от състезателни права – ССП - лв.

Петър Сергеев Господинов - ОФК „Спартак“ Плевен – 1 – 100 лв

Велислав Петров Боев - ОФК „Янтра“ Габрово – 1 - 250

Йоан Атанасов Борносузов - ПФК „ЦСКА II“ София – 1 - 150

Илиан Илианов Антонов - ПФК „ЦСКА II“ София – 1 - 150

10-ти кръг ВПФЛ:

С предупреждения – Служебни лица – ЖК - лв.

Ивайло Венциславов Василев - ФК „Спортист“ Своге – 200 лв

Красимир Георгиев Бислимов - ОФК „Спартак“ Плевен - 100

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Севлиево" гр. Севлиево с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За хвърлена димка на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Севлиево" гр. Севлиево с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 500 лева.