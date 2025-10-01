Подробно търсене

Над 250 състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в София

Ива Кръстева
Над 250 състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в София
Над 250 състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в София
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
София,  
01.10.2025 16:28
 (БТА)

Над 250 състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който ще се проведе от утре до неделя в столичната зала "Европа".

Заявки са подали представители на Люксембург, Украйна, Гърция, Белгия, Австрия, Германия, Кипър, Швейцария, Словакия, Хърватия, Германия, Израел, Турция, Полша, Англия, Сърбия, Норвегия, Шотландия, Литва, Уелс, Финландия, Швеция, Малта, България и други.

За България ще играят Иван Русев, Красимир Тодоров, Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Цветан Иванов, Стефан Гърев, Илиян Янков, Цветомир Стоянов, Теодора Павлова, Йордан Йорданов, Станимир Терзиев, Мартин Стратиев, Десислава Каркадакова, Александра Стратиева, Михаела Чепишева, Цветина Попиванова и други.

Надпреварата ще пропуснат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Христомира Поповска и Евгени Панев, които в момента играят на турнир в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Турнирът започва утре в 9:00 часа сутринта.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:55 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация