Испанският тенисист Карлос Алкарас: "Наистина съм доволен от нивото, на което играх"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Louise Delmotte
София,  
30.09.2025 17:38
Испанецът Карлос Алкарас, който спечели осмата си титла през един забележителен сезон, след победа над американеца Тейлър Фриц на финала на турнира по тенис в Токио, заяви, че се е наслаждавал на всяка секунда от състезанието.

Водачът в световната ранглиста игра девети пореден финал, а Фриц се бореше с контузия на лявото бедро.

Шампионът от Откритите първенства на Франция и САЩ отправи критики към съдията Фъргюс Мърфи за отправено предупреждение, казвайки: "Мислите ли, че е нормално да завърша дълга топка на мрежата и след това едва да имам време да взема нови топки? Без време за почивка? Мислите ли, че е нормално или не? ОК, никога не сте играли тенис през живота си."

"Наслаждавах се на всяка секунда, освен на петте минути, в които контузих глезена си", каза 22-годишният Алкарас за надпреварата в японската столица.

"Наистина съм доволен от нивото, на което играх и от всичко останало. За първи път играх тук в Токио, взех първа титла, а надявам се не и последната. Ще се насладя на този момент. Това е най-добрият ми сезон досега, без съмнение. Не започнах годината толкова добре, борех се психически, борех се емоционално. Като се замисля как се върнах от това, просто съм много горд със себе си", продължи испанският тенисист.

