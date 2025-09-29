Ботев (Пловдив) продължава селекцията си с дефанзивен полузащитник

Подробно търсене

Димитър Петков
Лукас Араухо де Оливейра позира с екипа на Ботев (Пловдив) след трансфера си в клуба. Снимка: Официален сайт на ПФК Ботев (Пловдив)
Пловдив,  
29.09.2025 16:34
 (БТА)

Ботев (Пловдив) продължава селекцията си, като привлече 18-и нов футболист, съобщиха от клуба. "Канарчетата" подсилиха халфовата си линия с Лукас Араухо де Оливейра.

Бразилецът е роден на 21 май 1999 година във Форталеза. Халфът има солиден опит в бразилските Серия А и Серия Б, включително и с екипа на гранда Гремио (Порто Алегре). За последно Лукас Араухо бе част от Портимонензе в португалската Лига 2.

Дефанзивният полузащитник се превръща и в петия бразилски футболист, който пристига при "жълто-черните" през това лято. До момента в състава акостираха Габриел Нога, Франклин Маскоте, Талес и Таилсон. 

Лукас е висок 181 см, няма европейски паспорт и ще чака работната си виза, за да получи състезателни права. През миналата година във второто ниво на португалското първенство е записал само седем мача.

/АВ/

