Ива Кръстева
Виктор Илиев спечели първия ранкинг турнир от календара на Българската снукър федерация за сезона в Пловдив
снимка: БФ Снукър
Пловдив,  
29.09.2025 12:28
 (БТА)

Рекордьорът по висок брейк в българския снукър Виктор Илиев спечели Открития турнир на Пловдив - първи ранкинг турнир от календара на Българската федерация за сезон 2025/2026.

Илиев е от водещите треньори в Национална снукър академия и един от най-успешните български състезатели на домашната и международната сцена. Той победи на финала в Пловдив Георги Петрунко по драматичен начин с 4:3. 

Пловдивският клуб "Снукър утопия" беше домакин на състезанието, а съдия на финала беше Василена Узунова. 

Жан Лаушман получи наградата за най-висок брейк в надпреварата - 105, постигнат още в първия състезателен ден. Лаушман стигна до полуфиналите и отстъпи на Петрунко с 0:3. Със същия резултат пък Илиев надигра Георги Величков в другия полуфинал. 

Откритият турнир в Пловдив вече по традиция дава началото на новия снукър сезон в България. "Снукър утопия" в Града под тепетата ще приеме и "Пловдив Мастърс" на 15 ноември, както беше и миналата година. 

/ИК/

