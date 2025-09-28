Подробно търсене

Румънци спечелиха баскетболния турнир "БУБА Къп Емануил Божков", домакините останаха трети

Кремена Младенова
снимка: bubabasket.eu, архив
София,  
28.09.2025 20:46
 (БТА)

Румънският Райзинг Старс спечели международния баскетболен турнир „БУБА Къп Емануил Божков“ 2025.

Тимът от Букурещ записа три успеха в 17-тото издание на надпреварата за 12-годишни момчета, която завърши в София днес. Победителите надвиха и сръбския ФОКА от Крагуевац с 64:47.

Домакинът БУБА Баскетбол остана на третото място в надпреварата. Възпитаниците на треньора Емилия Кръстева се наложиха над Варда (Скопие) със 70:55. Това бе първи успех за столичани в надпреварата.

За Най-полезен играч (MVP) на турнира бе избран баскетболистът на шампионите Дариус Градеску.

Всеки от участващите тимове излъчи и отборен Най-полезен играч. За румънците това бе Владимир Иванченко. За ФОКА – Вук Миленкович. За БУБА Баскетбол за най-добър в турнира бе избран Слави Коцев, а за Вардар – Максим Данев.

Крайно класиране:
1. Райзинг Старс Букурещ
2. ФОКА Крагуевац
3. БУБА Баскет София
4. Вардар Скопие

/КМ/

