Атанас Василев
Марек (Дупница) завърши наравно с девет от ЦСКА II в среща от 10-ия кръг на Втора лига
БТА
София,  
28.09.2025 19:10
 (БТА)

Отборът на Марек (Дупница) завърши 1:1 с ЦСКА II в среща от 10-ия кръг на първенството на Втора футболна лига и остава със 7 точки на 15-ото място. Младите "армейци", които днес завършиха срещата с девет души, са на 9-о място с 12 точки.

Вторият отбор на ЦСКА откри резултата откри резултата в 10-ата минута чрез Марк-Емилио Папазов, но пет след началото на втората част остана с 10 души, когато беше изгонен от игра Йоан Борносузов. Това помогна на дупничани и те изравниха в 57-ата минута с точния изстрел на Борислав Николов. Три минути преди последния съдийски сигнал на съдията Стефан Гурков от Сливен от игра беше отстранен още един футболист на ЦСКА II и това се оказа крилото Илиан Антонов. Освен двата червени картона, съдията показа и още осем жълти – по четири за двата състава.

Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Mr Bit Втора лига:
Марек (Дупница) - ЦСКА II (София)           - 1:1 (0:1)
Етър (Велико Търново) - Вихрен (Сандански)

от събота:
Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) - 1:1
Янтра (Габрово) - Миньор (Перник) - 1:0
Черноморец (Бургас) - Беласица (Петрич) - 0:0
Севлиево - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:1

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Пирин (Благоевград)
Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе)

Фратрия (Бенковски) - почива

временно класиране:
 1. Янтра 2019 (Габрово)        10    7   3   0    13:4    24 точки
 2. Фратрия (Варна)              9    8   0   1    21:7    24    
 3. Дунав (Русе)                 8    7   1   0    17:3    22
 4. Вихрен (Сандански)           9    6   1   2    13:9    19
 5. Локомотив (Горна Оряховица) 10    4   3   3     9:8    15
 6. Пирин (Благоевград)          8    4   1   3    14:10   13
 7. Миньор (Перник)             10    3   4   3    13:11   13
 8. ЦСКА II (София)             10    3   3   4    14:14   12
 9. Черноморец 1919 (Бургас)     9    2   5   2     9:9    11
10. Хебър 1918 (Пазарджик)       8    2   3   3    12:13    9
11. Спартак (Плевен)            10    2   3   5     9:15    9  
12. Спортист 2009 (Своге)        9    1   4   4     7:11    7
13. Севлиево (Севлиево)          9    1   4   4     6:11    7
15. Марек (Дупница)              9    1   4   4     5:10    7
14. Етър (Велико Търново)        8    1   4   3     3:8     7                      
16. Лудогорец II (Разград)       9    1   1   7     7:18    4   
17. Беласица (Петрич)            9    0   4   5     3:14    4

/АВ/

