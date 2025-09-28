Марек (Дупница) завърши наравно с девет от ЦСКА II в среща от 10-ия кръг на Втора лига

Отборът на Марек (Дупница) завърши 1:1 с ЦСКА II в среща от 10-ия кръг на първенството на Втора футболна лига и остава със 7 точки на 15-ото място. Младите "армейци", които днес завършиха срещата с девет души, са на 9-о място с 12 точки.

Вторият отбор на ЦСКА откри резултата откри резултата в 10-ата минута чрез Марк-Емилио Папазов, но пет след началото на втората част остана с 10 души, когато беше изгонен от игра Йоан Борносузов. Това помогна на дупничани и те изравниха в 57-ата минута с точния изстрел на Борислав Николов. Три минути преди последния съдийски сигнал на съдията Стефан Гурков от Сливен от игра беше отстранен още един футболист на ЦСКА II и това се оказа крилото Илиан Антонов. Освен двата червени картона, съдията показа и още осем жълти – по четири за двата състава.

Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Mr Bit Втора лига: Марек (Дупница) - ЦСКА II (София) - 1:1 (0:1) Етър (Велико Търново) - Вихрен (Сандански) от събота: Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) - 1:1 Янтра (Габрово) - Миньор (Перник) - 1:0 Черноморец (Бургас) - Беласица (Петрич) - 0:0 Севлиево - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:1 в понеделник: Лудогорец II (Разград) - Пирин (Благоевград) Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе) Фратрия (Бенковски) - почива временно класиране: 1. Янтра 2019 (Габрово) 10 7 3 0 13:4 24 точки 2. Фратрия (Варна) 9 8 0 1 21:7 24 3. Дунав (Русе) 8 7 1 0 17:3 22 4. Вихрен (Сандански) 9 6 1 2 13:9 19 5. Локомотив (Горна Оряховица) 10 4 3 3 9:8 15 6. Пирин (Благоевград) 8 4 1 3 14:10 13 7. Миньор (Перник) 10 3 4 3 13:11 13 8. ЦСКА II (София) 10 3 3 4 14:14 12 9. Черноморец 1919 (Бургас) 9 2 5 2 9:9 11 10. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 3 3 12:13 9 11. Спартак (Плевен) 10 2 3 5 9:15 9 12. Спортист 2009 (Своге) 9 1 4 4 7:11 7 13. Севлиево (Севлиево) 9 1 4 4 6:11 7 15. Марек (Дупница) 9 1 4 4 5:10 7 14. Етър (Велико Търново) 8 1 4 3 3:8 7 16. Лудогорец II (Разград) 9 1 1 7 7:18 4 17. Беласица (Петрич) 9 0 4 5 3:14 4