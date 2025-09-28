Подробно търсене

Осъм стартира с победа в мъжкото хандбално първенство на България

Димитър Вельов
снимка: Пиксабей
Ловеч,  
28.09.2025 17:29
 (БТА)

Срещи от първия кръг на първенството на България по хандбал за мъже: 

Осъм (Ловеч) - Чардафон (Габрово)             - 35:30 (17:13)

в събота:
Шумен 61 - Спартак (Варна)                          - 31:25 (14:11)
Добруджа - Локомотив (Горна Оряховица) - 21:28 (11:14) 
НСА - Левски                                                   - 28:27 (17:12)
Фрегата (Бургас) - Пирин 64 (Гоце Делчев)  - 33:29 (19:17)

Осъм стартира с победа новия сезон в първенството на България  по хандбал за мъже. Ловчалии, бронзови медалисти от предишната кампания, надделяха над габровския Чардафон като домакини с 35:30 (17:14).

Надпреварата започна вчера, а Локомотив (Горна Оряховица) направи успешно начало на защитата на титлата си след 28:21 (14:11)  над домакина Добруджа. 

"Железничарите" имаха превъзходство срещу добричлии, които се очаква да бъдат един от сериозните конкуренти за отличията, след като през лятото подсилиха състава си с няколко добри хандбалисти, сред които националният вратар Ивайло Костов, младежкият национал Маниел Димитров и двукратният шампион с горнооряховските локомотивци Йордан Попов.

Подмладеният състав на вицешампиона Шумен се справи с гостуващия Спартак (Варна) с 31:25 (14:11) в друга среща от първия кръг.

Носителят на купата на страната за миналия сезон Фрегата пък постигна успех на собствен терен срещу Пирин 64 (Гоце Делчев)  с 33:29 (19:17).

НСА записа трудна победа срещу гостуващия Левски с 28:27 (17:12).

/ДВ/

