Саудитският футболен клуб Ал-Итихад освободи треньора Лоран Блан

Ивайло Георгиев
Лоран Блан / Снимка: AP Photo/Laurent Cipriani, file
Рияд,  
28.09.2025 09:36
Саудитският футболен клуб Ал-Итихад освободи старши треньора Лоран Блан след поражението от Ал-Насър ден по-рано, съобщава агенция Ройтерс. Французинът пое отбора през юли миналата година и го изведе до дубъл, печелейки купа и титла. 

"Ал-Итихад прекрати договора си със старши треньора на първия отбор г-н Лоран Блан, както и с неговия щаб. В процес на търсене сме на нов технически екип, който отговаря на клубните амбиции", пишат от клуба в Х.

Успехите на Ал-Итихад от миналия сезон не се пренесоха в новия, след като отборът напусна турнира за Суперкупата на Саудитска Арабия на полуфиналите. Съставът на Блан е и трети в класирането на първенството с три точки зад Ал-Насър.

