Подробно търсене

Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс „Самоков“ в планинския град

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс „Самоков“ в планинския град
Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс „Самоков“ в планинския град
Знамената на Република България, Европейски съюз и знаме с герба на Самоков на входа на града. Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Самоков,  
28.09.2025 09:44
 (БТА)

Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс "Самоков" в планинския град от 13:30 часа, съобщиха от Община Самоков. 

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу световния шампион Италия.

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран и в други градове в страната.

/ИГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:40 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация