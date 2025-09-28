Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс "Самоков" в планинския град от 13:30 часа, съобщиха от Община Самоков.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу световния шампион Италия.

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран и в други градове в страната.