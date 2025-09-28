Националът по скокове на батут Мариян Михалев: "Има още върху какво да работя"

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
28.09.2025 08:00
 (БТА)

Мариян Михалев се класира за полуфиналите в индивидуалната дисциплина при мъжете на Световната купа по скокове на батут във Варна. Състезателят, който се подготвя при Мариана Макулова, изпълни много добре втората си комбинация и с резултат от 57.59 точки попадна сред най-добрите 16 с 13-и резултат.

"От доста време очаквам такова класиране, защото отдавна не съм влизал на полуфинал или пък на финал. Много е хубаво. Бях доста подготвен. Мисля, че се справих - не перфектно, но достатъчно добре, за да попадна сред 16-е най-добри. Има още върху какво да работим, защото допуснах доста грешки. Трябва да повиша трудността, защото тя не е на нивото, което се изисква в момента. Свърших добра работа за днес", каза Михалев след първия ден на надпреварата.

"По-доброто беше второто ми изпълнение. Имах по-дълги изчаквания в елементите и разгъвания до края. Така имах повече време да осъзная какво се случва във въздуха. Първото изиграване беше доста несигурно. Тръгнах с по-голямо притеснение. Имах доста критични моменти - след първите два елемента се загуби стилът, нямаше разчитане на елементите. Просто трябваше да го доиграя. На полуфиналите искам да изиграя много чиста комбинация, на високо ниво и да съм спокоен", допълни националът. 

