Христо Бонински
Гьозтепе на Станимир Стоилов направи нулево равенство с Еюпспор в турската Супер лига
БТА, Göztepe Spor Kulübü
Истанбул,  
27.09.2025 19:22
Отборът на Станимир Стоилов Гьозпете направи 0:0 при гостуването си на Еюпспор в Истанбул в мач от седмия кръг на турската Супер лига.

За тима от Измир цял мач изигра бившият бразилски защитник на ЦСКА 1948 Елитон, който бе сред най-солидните играчи на отбора. За домакините заради контузии принудително напуснаха терена Ялчън Каян и Денис Драгуш.

Тимът на Мъри Стоилов продължава да бъде без загуба от началото на сезона, но вече има четири равенства и три победи. Гьозтепе все още е на второ място - на осем точки зад лидера Галатасарай, но има и мач повече от Фенербахме и Трабзонспор, които могат да го изпреварят в подреждането. 

Към 20:52 на 27.09.2025 Новините от днес

