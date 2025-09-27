Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен и германската провинция Тюрингия за създадтел на братвурста
Чешкият премиер Петър Фиала (дясно) и баварският премиер Маркус Зьодер (ляво) зад братвурст грил в ресторант в Регенсбург през 2023 / Снимка: Armin Weigel/dpa via AP, архив
Мюлхаузен,  
27.09.2025 15:32
 (БТА)

Амтьорски боксов мач определи град Мюлхаузен от провинция Тюринигия за създател на традиционния германски братвурст, след като Даниел Бертц спечели с технически нокаут в четвъртия рунд срещу Хасан Арли. Той пък бе представител на втория голям кандидат за тази титла - Нюрнберг и провинция Бавария.  

Боксовият мач между Бертц и Арли бе предшестван от откриването на нов документ относно създаването на конкретния вид наденица. Според написаното в него, Нюрнберг може да претендира за това, че в града е живеел първият производител на братвурста, но Тюрингия също има своите исторически доводи. Именно в този регион е открит документ от 1404, в който за първи път се споменава специфичният за Германия деликатес. 

Бертц заяви, че е готов за реванш в Нюрнберг, но такъв все още не е насрочен. 

Аматьорският боксов мач бе изгледан от над 300 души, сред които и управителят на популярния за Мюлхаузен Музей на братвурста, пише ДПА. Празникът бе съпътстван с литри бира, музика и парти атмосфера.

/ХБ/

27.09.2025

