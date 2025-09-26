Подробно търсене

Българският национален отбор по волейбол за жени до 19 години е с номинация в анкетата "жена на годината"

Асен Даскалов
Българският национален отбор по волейбол за жени до 19 години е с номинация в анкетата "жена на годината"
Българският национален отбор по волейбол за жени до 19 години е с номинация в анкетата "жена на годината"
снимка: Боян Топчийски/БТА
София,  
26.09.2025 20:05
 (БТА)

Българският национален отбор по волейбол за жени до 19 години получи номинация в анкетата "жена на годината" на списание Grazia, съобщават от БФВ в петък. През това лято националките на България спечелиха световната титла в своята възрастова група на шампионата в Хърватия.

"Тази година се превърна в още по-успешна по отношение на спорта, след като националният отбор по волейбол за жени под 19 години спечели златото на Световното първенство в Хърватия", се казва в информацията на организаторите на анкетата, която отбелязва своето 20-то издание.

Българските националки Димана Иванова, Александра Китипова, Калина Венева, Вяра Парапунова, Деница Ангелова, Дарина Нанева, Симона Иванова, Една Тодорова, Стефани Дянкова, Елисавета Сариева и Виктория Нинова спечелиха титлата на Мондиал 2025 до 19 години.

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:19 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация