Новата спортна зала в Бургас е готова и скоро ще отвори врати

Новата спортна зала в бургаския комплекс "Меден рудник" е готова и скоро ще отвори врати, съобщи във Фейсбук страницата си кметът на града Димитър Николов.

Тя е подходяща за бойни спортове, групови тренировки, танци, а ринг с олимпийски размери превръща новото съоръжение в истински дом на бокса. Той е с размери от 7.40 х 7.40 метра от външната страна и 6.10 х 6.10 от вътрешната. Това е единственият ринг с подобни размери в Бургас. В страната подобни съоръжения също са рядкост, пише още кметът.

Освен бокс, в залата ще могат да тренират също така клубове по борба, карате и да се провеждат занимания по йога, танци или каланетика.

Залата се намира в непосредствена близост до бъдещия скейт парк в "Меден рудник". Точно до него са разположени игрища за футбол, волейбол, баскетбол, тенис и фитнес на открито.

Сградата разполага с медицински кабинет и манипулационна. Съблекалните с баните са две. Монтирани са душове и санитарни възли и за хора с двигателни затруднения. Паркингът до централния вход ще разполага с 42 места.