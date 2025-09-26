Подробно търсене

Антъни Генов достигна до финала на двойки на турнир по тенис в Унгария

Димитър Вельов
Антъни Генов Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
Будапеща,  
26.09.2025 15:13
 (БТА)

Българинът Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в унгарската столица Будапеща с награден фонд 15 хиляди долара. 

Левичарят Генов и Енцо Уолърт (САЩ), които са водачи в схемата при дуетите, надделяха убедително над французите Луи Теса и Пабло Трошю с 6:2, 6:2 за около час.

Така в спора за трофея утре те очакват победителя от двубоя между номер 2 Матяш Фюле (Унгария) и Брандон Перес (Венецуела) срещу третите поставени Майкъл Чжу (САЩ) и Георги Кравченко (Украйна), които играят по-късно днес.

23-годишният българин се стреми към осма титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете. Последния си трофей той спечели в тандем със сънародника си Николай Неделчев в надпреварата от същия ранг в София през август миналата година.

