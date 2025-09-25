Мартин Кавдански ще отсъства около месец от игра заради контузия

Капитанът на Марек (Дупница) Мартин Кавдански ще отсъства около един месец от игра заради контузия, съобщиха от втородивизионния футболен клуб.



Опитният 38-годишен централен защитник е със счупена костица на глезена и ще му е нужно време за лечение и възстановяване. Така един от лидерите на отбора ще пропусне следващия домакински мач от шампионата с ЦСКА II в неделя, гостуването на Вихрен на 3 октомври и домакинството на Дунав на 18 октомври. Надеждите са той да бъде на линия за дербито с Беласица в Петрич на 25 октомври.

Новото попълнение Уилфред Коуакоу се подготвя на облекчен режим, като е под въпрос дали ще попадне в групата за срещата с дубъла на "червените".

След болежките в кръста нападателят Илия Димитров пък вече тренира с отбора и се очаква да попадне в състава за предстоящия сблъсък с ЦСКА II.



Останалите футболисти са здрави и са на разположение на старши треньора Танчо Калпаков.



Марек заема 15-ото място в класирането на Втора лига с 6 точки и само една победа в първите си осем мача от кампанията.