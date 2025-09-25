Подробно търсене

Асен Даскалов
AP Photo/Aaron Favila
Пасай Сити,  
25.09.2025 13:10
 (БТА)

Чехия се класира за полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините след победа с 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) срещу Иран. "Персите" поведоха в резултата след 25:22 и след това имаха геймбол за 2:0, но чешкият отбор направи обрат до 27:25.

В следващите две части чехите демонстрираха превъзходство и допуснаха по-малко грешки, класирайки се за предпоследната фаза в турнира.

Най-резултатен за Чехия стана Патрик Индра с 22 точки. Съотборникът му Лукаш Вашина добави още 21 точки. 

За Иран с по 18 точки се отличиха Пория Ханзадех и Али Фароджи.

На полуфиналите Чехия ще се изправи срещу САЩ или България, които ще играят в 15:00 часа българско време.

/ГК/

