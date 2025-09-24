Кирил Десподов влезе като резерва при равенство на ПАОК срещу Макаби Тел Авив в Лига Европа

Кирил Десподов влезе като резерва при равенството на ПАОК Солун 0:0 у дома срещу Макаби Тел Авив в мач от първия кръг от основната фаза в Лига Европа. Капитанът на българския национален отбор влезе се появи на терена от пейката в 66-ата минута на мястото на бразилеца Тайсон.

Преди почивката гол на Дор Перец за израелския отбор беше отменен заради засада и след намесата на видео асистент съдиите, а Макаби можеше да съжалява, че не откри резултата.

Двубоят не предложи много емоции за зрителите на стадион "Тумба", а ПАОК пропусна няколко изгодни възможности за гол през второто полувреме.

В друга среща от втория по сила евротурнир Мидтиланд се наложи с 2:0 у дома срещу Щурм Грац.

Автогол на Оливер Кристенсен още в седмата минута даде аванс за датчаните, а Усман Диао оформи крайния резултат минута преди края на редовното време на двубоя.

По-късно тази вечер ще бъдат изиграни още седем мача от Лига Европа, включително и гостуването на българския шампион Лудогорец на Малмьо в Швеция.