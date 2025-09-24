bTV ще излъчи четвъртфиналния мач между България и САЩ на Световния шампионат по волейбол

bTV ще излъчи пряко четвъртфинала между България и САЩ от Световното първенство по волейбол за мъже. Двубоят ще се излъчи в четвъртък (25 септември) пряко по bTV и MAX Sport, с начален час 14:30. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport.

15 години по-късно българският национален отбор по волейбол за мъже отново е сред най-добрите осем в света. Националите излязоха като победители от груповата фаза, а на осминафиналите категорично елиминираха Португалия. Избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини демонстрираха самочувствие, отборна игра и класа, която напомни на феновете за славния период на големия български тим от началото на миналото десетилетие.