Уейн Рууни призна, че неговата съпруга Колийн му е помогнала да се справи с проблемите с алкохола

Бившият нападател Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Уейн Рууни е можел да умре, ако не е била съпругата му Колийн, която му е помогнала да се справи със сериозните си проблеми с алкохола.

39-годишният Рууни, рекордьор по голове за "червените дяволи", е имал "сериозни проблеми" с пиенето си по време на футболната си кариера и отново признава, че често е пиел в продължение на дни.

"Вярвам, че ако тя не беше там, щях вече да съм мъртъв", каза той в подкаста на своя бивш съотборник Рио Фърдинанд.

"Правил съм грешки в миналото, които са документирани, но понякога съм малко по-различен и тя ме държи на този път и го прави от около 20 години. Исках да изляза и да се насладя на времето си с приятелите и да прекарам една вечер. Стигна се до момент, в който отидох твърде далеч - това беше момент в живота ми, в който се борех сериозно с алкохола. Просто пиех два дни поред. Идвах на тренировка и през уикенда вкарвах два гола, а след това се връщах и отново пиех два дни поред", обясни Рууни.

Той разказа пред бившия си съотборник Фърдинанд, че преди тренировка е използвал капки за очи, дъвки и парфюми в опит да прикрие състоянието, в което се намира.