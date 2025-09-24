Пускат билетите за Локомотив София и ЦСКА

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от утре (25 септември). Двубоят ще се играе на 27 септември (събота) от 20:00 ч. на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“, а пропуски за гостуващия сектор ще се продават на 25 и 26 септември (четвъртък и петък) от 10:00 до 18:00 ч., както и в деня на мача от 10:00 до 15:00 ч. на касите на улица „Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“. Талоните ще бъдат пуснати и на обособено място пред сектора за гости на стадион „Локомотив“ в деня на двубоя от 18:00 часа.

Цената на билета за нашите привърженици е 20 лева, като организаторите са предвидили общо 1100 броя пропуски за „армейския“ сектор. При необходимост в деня на мача ще бъдат пуснати в продажба допълнителни 200 билета за фенове на ЦСКА.

Пропуски за срещата няма да се продават онлайн.