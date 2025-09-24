Подробно търсене

Опитният гард Рики Рубио не изключва вариант да се върне в националния отбор по баскетбол на Испания

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Бадалона,  
24.09.2025 12:45
 (БТА)

34-годишният испански гард Рики Рубио, който се завърна в родината си и ще носи екипа на Ховентут Бадалона през следващия сезон, не изключи потенциалното си завръщане в националния отбор. Рубио ще играе отново в испанската баскетболна лига след точно 20 години след дебюта си на 14 години и 11 месеца.

Той прекара последния сезон извън терена, но все още не е готов да се откаже от състезателния баскетбол.

"Не съм мислил за това конкретно, защото не знам как ще премине предстоящия сезон. Сега съм част от много вълнуващ проект. Никога не затварям, която и да е врата, но ще видим какво ще предложи сезонът", заяви Рики Рубио в интервю за испанския вестник "Ас".

"Мисля, че имахме и малко лош късмет, но отбора се бори здраво с Италия и Гърция до самия край на мачовете. Мисля, че представянето чудесно, въпреки че резултатите не бяха такива", каза Рубио по повод ранното отпадане на държавния състав на Испания на Евробаскет 2025, където отпадна още в груповата фаза.

Колкото до назначение на бившия наставник на Реал Мадрид Чус Матео за национален селекционер, Рики Рубио заяви: "Той е много опитен треньор, който познава отлично отбора. С Реал Мадрид натрупа още повече опит. Това са вълнуващи времена с обновяване на поколенията."

/КМ/

Към 13:07 на 24.09.2025 Новините от днес

