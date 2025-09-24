Тенисистката Елина Свитолина слага край на сезона, за да се съсредоточи върху психичното си здраве

Бившата номер 3 в световната ранглиста по тенис Елина Свитолина приключи сезона преждевременно, за да се съсредоточи върху психичното си здраве. Украинката заяви, че не е в "правилното емоционално състояние", за да продължи.

Свитолина, която се завърна в тениса през 2023 година след отпуск по майчинство, достигна четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия и на Откритото първенство на Франция тази година, но загуби в третия кръг на "Уимбълдън" и отпадна на старта на Откритото първенство на САЩ.

Световната номер 13 помогна на Украйна да достигне полуфиналите на турнира "Били Джийн Кинг Къп", където миналата седмица беше победена в три сета от италианката Джазмин Паолини.

"Напоследък не се чувствам добре. Не съм в правилната емоционална форма и не се чувствам готова да играя, така че затова приключвам сезона", написа Свитолина в профила си в Инстаграм.

"През годините научих, че този спорт не е за пари, слава или класации - става въпрос за това да си готов да се бориш и да дадеш всичко от себе си. В момента просто не съм на ниво психически или емоционално да го направя. Давам си времето, от което се нуждая, за да се излекувам и презаредя, вместо да се насилвам, когато се върна на корта", добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Свитолина каза миналия месец, че е била засипана от обиди онлайн, включително смъртни заплахи, след загубата си на турнир в Канада преди Откритото първенство на САЩ, обвинявайки за "срамното" поведение недоволни залагащи.