Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

Литовецът Манфредас Лукянчукас бе определен от УЕФА за главен съдия при гостуването на Лудогорец на Малмьо в Швеция в първия мач от груповата фаза на Лига Европа. 33-годишният рефер от Вилнюс ще бъде помаган от сънародниците си Мангирдас Мираускас и Александрас Спепановас, а четвъртият съдия - Миндаугас Якус, също е от Литва. Дебютът на българския шампион в основната фаза на Лига Европа е утре от 22:00 часа българско време.

ВАР съдия ще бъде англичанинът Стюърт Атуел, а негов асистент - Кевин Кланси от Шотландия.

Лукянчукас е ръководил до момента само един мач на български отбор, като това е приятелската среща между Люксембург и България на 20 ноември 2022, завършила 0:0. Трябва да се отбележи, че в този мач реферът показва цели 12 жълти картона, като за второ официално предупреждения гони атакуващия халф на домакините Данел Синани.

От Малмьо съобщиха, че вече са продадени близо 11 000 билета за мача, като остават още 7000, които са в продажба.