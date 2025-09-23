Конте: „Радваме се, че Наполи започна с четири победи в първенството“

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте обобщи резултатите от мача от четвъртия кръг на италианското първенство срещу Пиза (3:2).

„Нека започнем с това, че победата никога не идва лесно. Играхме срещу отбор, който е на първо място по всички показатели за физическа подготовка. Не беше лесен мач. През първото полувреме имахме проблеми с връзката с халфовете. Щастливи сме, че започнахме с четири победи в първенството, което ще бъде много равностойно и включва седем или осем топ отбора.

След Скудетото има огромни очаквания към нас. Има играчи, които все още трябва да се развиват и да се усъвършенстват. Нямаме време и ще трупаме опит в движение. Ето защо призовавам за спокойствие, когато чувам да се говори за големи разходи на трансферния пазар. Подписахме с много играчи, но големите разходи са съвсем друг въпрос“, цитира уебсайта на Джанлука Ди Марцио думите на Конте.