Бившият треньор на Реал Мадрид Чус Матео поема испанския национален отбор по баскетбол. Специалистът заменя на поста Серхио Скариоло, който не можа да премине груповата фаза на наскоро завършилото Европейско първенство.

56-годишният Матео се раздели с мадридчани през юли, а Скариоло беше назначен да го наследи след края на Евробаскет.

Испания стана европейски шампион през 2022 година, но в последното издание на континенталното първенство се представи разочароващо.

Чус Матео е бивш треньор на Фуенлабрада, Уникаха Малага, а в кариерата си е работил още и в Китай.