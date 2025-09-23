Подробно търсене

Наполи постигна нова победа в шампионата на Италия

photo: Alessandro Garofalo/LaPresse via AP
Рим,  
23.09.2025 08:22
Късни голове на Леонардо Спинацола и Лоренцо Лука осигуриха трудна победа за Наполи с 3:2 у дома срещу Пиза в последен двубой от четвъртия кръг в първенството на Италия. Шампионите бяха затруднени максимално от гостите, които пристигнаха в Неапол без победа през новия сезон и бяха равностойни в големи периоди от мача си срещу фаворита.

Пиза игра уверено още от самото начало, а Кевин де Бройне имаше късмет да не бъде отсъдена дузпа за негово нарушение в наказателното поле срещу Мехди Лерис.

В 39-ата минута неаполитанците взеха преднина след удар на Били Гилмор, който се разписва за първи път в мъжкия футбол. 

Наполи пропусна да удвои аванса си в 52-ата минута чрез Матео Политано, а след час игра гостите изравниха след точно изпълнение на дузпа от М'Бала Нзола.

В 73-ата минута Спинацола възстанови преднината в полза на домакините, а Лука направи резултата 3:1 с удар в горния ъгъл осем минути преди изтичане на редовното време.

Бразилецът Лоран върна едно попадение за Пица в последните секунди на срещата. 

Наполи е начело в класирането с пълен актив от 12 точки, докато Пиза има само една точка на 19-та позиция в Серия А.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: 

Наполи - Пиза         3:2

от неделя:
Лацио - Рома          0:1
Кремонезе Ц Парма     0:0
Торино Ц Аталанта     0:3
Фиорентина - Комо     1:2

Интер - Сасуоло       2:1

от събота:
Болоня - Дженоа       2:1
Верона - Ювентус      1:1
Удинезе - Милан       0:3

от петък:
Лече - Каляри         1:2 

Отборът на Наполи е начело във временното класиране с 12 точки, 
пред Ювентус с 10, Милан и Рома имат по 9, Аталанта и Кремонезе с по 8 точки и др.

/КМ/

